Lula faz piada com intérprete em coletiva nos EUA: 'Tua voz não combina com o tamanho do jornalista'

Durante a entrevista coletiva após a conversa com Donald Trump, o presidente Lula proporcionou um momento inusitado ao fazer uma piada com seu intérprete, Sérgio Xavier.



Quando o jornalista Cleve Wootson, do jornal norte-americano 'The Washington Post', levantou-se para fazer a pergunta, Lula se surpreendeu com a altura do repórter e brincou com o tradutor. "A tua voz, Sérgio, não combina com o tamanho do jornalista", disse Lula, arrancando alguns risos dos outros presentes.