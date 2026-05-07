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Lula faz piada com intérprete em coletiva nos EUA: 'Tua voz não combina com o tamanho do jornalista'

Presidente proporcionou momento inusitado em Washington, logo após conversa com Trump; assista

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Durante a entrevista coletiva após a conversa com Donald Trump, o presidente Lula proporcionou um momento inusitado ao fazer uma piada com seu intérprete, Sérgio Xavier.

Quando o jornalista Cleve Wootson, do jornal norte-americano 'The Washington Post', levantou-se para fazer a pergunta, Lula se surpreendeu com a altura do repórter e brincou com o tradutor. "A tua voz, Sérgio, não combina com o tamanho do jornalista", disse Lula, arrancando alguns risos dos outros presentes.

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