Motociclista é baleado durante abordagem policial no Mato Grosso do Sul; veja o vídeo

Um motociclista levou um tiro na perna de um policial civil durante uma abordagem no Mato Grosso do Sul , nesta segunda-feira (24). A confusão começou após um acidente de trânsito, quando o motorista se apresentou como policial e pediu a documentação do motociclista. Os dois discutiram, o homem arremessou o capacete no vidro do carro do agente, que atirou em seguida



O próprio policial e testemunhas que estavam no local chamaram o resgate para o motociclista. O estado de saúde dele não foi revelado e a Secretária de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul não se pronunciou.



