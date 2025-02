Motociclista morre ao bater a 217 km/h em carro no Paraná; veja vídeo

Um motociclista de 24 anos atingiu a velocidade de 217 km/h em uma rodovia do Paraná , em que o limite é de 80 km/h, segundos antes de colidir contra um carro no domingo (9). A vítima morreu antes da chegada do resgate. A condutora do veículo pode responder por homicídio culposo, mesmo que o condutor da moto estivesse em alta velocidade, já que realizava uma conversão proibida na hora do acidente.