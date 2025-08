Um motociclista morreu após colidir com uma retroescavadeira em Guarulhos , na Grande São Paulo. O tratorista bloqueava a pista durante uma manobra com o veículo, quando a vítima passou, não conseguiu desviar e bateu em cheio. O motorista da retroescavadeira chamou o resgate, mas o motociclista morreu no local. As causas do acidente são investigadas.