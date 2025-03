Neblina em Goiânia foi causada por diferença de temperatura entre o ar e o solo, afirma especialista

Moradores de Goiânia foram surpreendidos na manhã desta quinta-feira (27) por uma neblina que cobriu a cidade. Apesar de a visibilidade ter ficado prejudicada em vários pontos da capital, o Aeroporto Santa Genoveva informou que não houve cancelamento de voos.



Segundo André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a temperatura do solo mais baixa do que a do ar e a condensação deste vapor de água geraram essa forte camada de neblina.