Olheiro de quadrilha que roubou relógios de R$ 500 mil é preso no interior paulista

Um homem de 23 anos foi preso neste sábado (12), em Sumaré (SP), suspeito de participar de um roubo em Americana (SP), na última quarta-feira (9). Segundo a polícia, ele atuou como olheiro de uma quadrilha e avisou quando duas vítimas chegaram a um bar. Pouco depois, dois homens armados chegaram de moto e roubaram dois relógios avaliados em mais de R$ 500 mil.



As vítimas estavam sentadas com outras pessoas quando foram abordadas. Todos se assustaram e uma mulher chegou a se abaixar para se proteger. O suspeito teve a prisão temporária decretada por 30 dias. A polícia já identificou outro integrante do bando, que está foragido, e continua as buscas para prender os demais envolvidos.