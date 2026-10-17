Pesquisas mostram mesmo patamar das urnas e Flávio segue como favorito, diz analista do Real Time

Bruno Soller, analista do instituto Real Time Big Data, comentou o cenário eleitoral em participação no programa 'Link News' desta sexta-feira (16). Para o cientista político, as pesquisas de intenção de voto no segundo turno da corrida presidencial apontam um cenário de estabilidade, o que dificulta uma virada de Lula sobre Flávio Bolsonaro. Acompanhe.



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