Profissional de mídia precisa estar sensível ao comportamento humano nas campanhas, diz especialista

Em entrevista ao Link News desta quarta-feira (17), Juliano Del Fiore, head de mídia da agência Pullse, diz que um dos maiores desafios do setor atualmente é saber trabalhar de forma conjunta com a conversão digital de compras e a construção de marca a longo prazo.



“Se eu só investir em conversão, dá resultado agora, mas, a longo prazo, a sua marca vai ser esquecida. […] A marca tem que ter um super cuidado, porque daqui a 10 anos, se você não for considerado, acabou”, explica.



Segundo ele, é possível introduzir a inteligência artificial nos projetos e campanhas do trabalho, porém não é recomendável. “Porque a marca, o objetivo da minha campanha, pode ser diferente do que está lá acoplado dentro da inteligência. Então, é possível, mas eu acho que, sem uma supervisão humana , não acho que vai dar o resultado que daria com o humano”, afirma.



Fiore aponta ainda que o comportamento do profissional de mídia sofreu mudanças ao longo dos anos, pois agora é preciso ter mais sensibilidade e conhecer melhor o comportamento humano. “Hoje o trabalho do mídia quase que começa quando a campanha vai para o ar, porque ele precisa estar totalmente sensível aos dados que aquela campanha está trazendo, os números que está trazendo, para saber se é preciso corrigir rota até de meio de veículo, se é preciso corrigir o criativo”, esclarece.



Sobre o impacto da TV aberta, o publicitário ressalta que o alcance desse meio ainda não foi substituído por nenhuma outra plataforma, não só pelas vendas, mas também como parte de reforçar a marca. “Eu não consigo construir isso em outra plataforma, esse alcance que a TV traz. Então ela é super importante. E aqui falando muito da venda específica, mas a construção da marca também é isso. Na TV, nenhum outro meio vai conseguir construir a sua marca igual a TV constrói”, destaca.



Para Fiore, a TV 3.0 vai revolucionar a forma como os clientes e consumidores enxergam a televisão, apesar de que esse novo formato deve demorar para sair dos grandes núcleos e alcançar uma maior parte da população.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!