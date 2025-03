RECORD NEWS contra a dengue: córrego acumula lixo e água parada em Várzea Paulista (SP)

Moradores de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, denunciam córrego que acumula lixo , mato alto e água parada, cenário propício para ser criadouro do mosquito da dengue. A preocupação da vizinhança aumentou, após uma moradora apresentar a doença pela segunda vez e ser internada no hospital.



Já no caso da queixa do terreno em Itaquaquecetuba , também em São Paulo, que junta lixo há dez anos, a Prefeitura informou que vai notificar o proprietário do local para que ele tome as providências necessárias e faça a remoção do material descartado irregularmente.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.