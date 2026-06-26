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Terremotos na Venezuela: especialista explica desafios nas buscas por desaparecidos

Léo Farah atuou em missões de resgate, como no terremoto da Turquia, em 2023

Link Record News|Do R7

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Após os terremotos que atingiram a Venezuela, equipes de resgate trabalham em busca por sobreviventes. No Link News desta quinta-feira (25), o capitão reservista dos Bombeiros, Léo Farah, explica quais são os principais desafios nesta etapa.

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