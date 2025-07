‘O conhecimento é transformador’, diz especialista em inovação do agro

"O conhecimento é transformador”, afirma Renata Silva, analista de inovação na Embrapa Alimentos. Nascida em família de pequenos produtores, ela busca tornar as informações do agronegócio mais acessíveis. “A gente precisa fazer com que esse conhecimento realmente seja absorvido”, destaca, ao falar sobre o impacto da comunicação na agropecuária .



Em entrevista ao programa Mulheres Positivas desta quinta-feira (10), Renata aponta que a inovação tem papel fundamental no campo. “A inteligência artificial vem com um caminho muito amplo para que a gente possa se aproveitar dessas facilidades”, comenta. Ela ressalta que o acesso à tecnologia ajuda produtores a melhorarem a lavoura.



A especialista também reforça o compromisso da Embrapa com comunidades excluídas: “Esse é um trabalho que a gente denomina de inovação socioprodutiva”. Com forte atuação no cultivo de café em Rondônia , Renata afirma que a cultura é capaz de mudar a trajetória de pessoas marginalizadas. “A gente começou a ver vidas sendo transformadas. Em que sentido? Melhoria de renda”, diz, ao citar avanços na produtividade e bem-estar dos produtores.



