Sommelier Gabriela Monteleone detalha erros comuns no consumo de vinho

“Vinho na temperatura errada é bem complicado, vinho que está mais quente ou mais frio do que deveria, porque você muda a percepção da estrutura do vinho ”, afirma a sommeliere e empresária Gabriela Monteleone ao apontar alguns erros comuns que podem atrapalhar a experiência do consumo da bebida .



Em entrevista ao Mulheres Positivas de quinta-feira (17), Gabi explica que, no caso do vinho tinto, a ingestão em uma temperatura elevada realça o álcool. “A gente tem as janelas corretas de temperatura. Isso no restaurante é muito importante, para ampliar a experiência gastronômica”, completa a especialista.



