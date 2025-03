Atleta escocês impressiona ao subir em tronco de árvore com biclicleta

O ciclista escocês Danny MacAskill, de 39 anos, tem conquistado fama ao encarar desafios em manobras arriscadas . Até mesmo em árvore ele já tentou subir. Recentemente, ele mostrou que tem talento ao se equilibrar em aparelhos de um salão de ginástica.



O atleta é um fenômeno na internet , com mais de 2 milhões de seguidores em uma rede social. Para alcançar esse número, ele treina quase todos os dias desde a adolescência.



Com o sucesso, MacAskill deixou o trabalho como mecânico para se dedicar exclusivamente ao ciclismo e já conta com o patrocínio de diversas marcas. Para eternizar sua história, o rapaz lançou dois livros nos quais aborda os riscos e as façanhas na carreira.