Atores com síndrome de Down quebram preconceitos ao protagonizarem espetáculo teatral

Oito atores peruanos com síndrome de Down estão rodando o mundo com uma missão ambiciosa: mostrar ao mundo que o teatro é um espaço para todos. A companhia apresenta uma versão repaginada da peça Hamlet, escrita por William Shakespeare entre os anos de 1599 e 1601. A ideia do projeto começou há sete anos, quando um dos integrantes do grupo trabalhava em uma companhia teatral em Lima, no Peru .





O trabalho conquistou plateias na Espanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul e Estados Unidos. Com o texto em espanhol e legendas adaptadas para cada país em um telão, a peça fala sobre rejeição, dúvidas e escolhas — temas que, para os artistas, também podem ser realidade fora dos palcos.