Festival Internacional de Balões colore o céu da Suíça e atrai turistas de diversas partes do mundo

O 45º Festival Internacional de Balões terminou neste domingo (2) em Château-d'Oex, na Suíça . Durante os nove dias do evento, que reuniu 65 baloeiros de mais de 15 países, cerca de 50 mil visitantes de diferentes partes do mundo puderam contemplar as belas paisagens dos Alpes. O festival existe desde 1979 e acontece em um local conhecido pelos ventos favoráveis a voos com balões de ar quente.