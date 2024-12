Fotógrafo apresenta 'novo olhar' para montagens com ilusão de ótica em Portugal; veja

Um fotógrafo português faz sucesso nas redes sociais compartilhando imagens com criativas ilusões de ótica, com montagens utilizando objetos reais. Um exemplo é sua foto mais curtida até o momento, onde utilizou a ponta de uma lâmpada segurada em frente a um monumento em Lisboa, que parece com o formato do vidro do objeto. Em outra foto, o artista usa canetas marca-texto para sobrepor prédios. O fotógrafo diz que possui um “desejo incontrolável de produzir coisas que nunca foram feitas no mundo”, o que o motiva para seguir buscando novas ideias.