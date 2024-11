Geórgia anuncia recontagem de votos, após suspeita de fraude em eleição

A comissão eleitoral da Geórgia anunciou uma recontagem parcial dos votos das eleições parlamentares do último sábado (26), após suspeitas de fraude. O partido Sonho Georgiano , que está no poder desde 2012, recebeu quase 54% dos votos, mas enfrenta acusações da oposição de afastar o país da União Europeia e estreitar laços com a Rússia. Em resposta, milhares de manifestantes realizaram protestos pacíficos contra os resultados. O presidente russo, Vladimir Putin , negou qualquer interferência no processo eleitoral georgiano.