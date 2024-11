Partida de futebol entre França e Israel é marcada por conflito entre torcedores; veja imagens

Apesar do reforço da segurança francesa ao redor do Stade de France, em Saint-Denis, nesta quinta-feira (14), o jogo entre as seleções da França e de Israel foi marcado por tumulto e conflito entre os torcedores. Não há relatos de feridos. As autoridades francesas mobilizaram 4.000 policiais para tentar evitar ataques antissemitas, como os que aconteceram na Holanda , na semana passada. Além disso, o time israelense foi escoltado até a arena. A partida terminou em 0 a 0.