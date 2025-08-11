Óculos de realidade virtual permite que moradores de asilo na Alemanha viagem sem sair do lugar

No interior da Alemanha, os moradores de um asilo têm utilizado óculos de realidade virtual uma vez por semana para viajar o mundo sem sair do lugar. Para eles, a tecnologia permite revisitar lugares significativos, o que evoca memórias afetivas.



As imagens em alta definição são criadas por uma empresa austríaca, que treina cuidadores para guiar essas experiências. Atualmente, cerca de 350 casas de repouso são atendidas no país, com planos de expansão futura.