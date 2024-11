Amizade inesperada! Boto-cor-de-rosa e jacaré protagonizam cena inusitada em Roraima

Um registro inusitado, feito por um biomédico em Rorainópolis, no rio Itapará, afluente do Rio Branco, em Roraima , chamou atenção dos internautas nesta semana. As imagens capturadas por drones mostram botos-cor-de-rosa perseguindo e “beliscando” a cauda de um jacaré-açu de cerca de 5 metros, uma das maiores espécies do animal no mundo , exclusivo da América do Sul.