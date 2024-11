‘Eleição que marca papel dos eleitores indecisos’, afirma especialista sobre cenário norte-americano

Em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (4), Roberto Uebel, doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor de Relações Internacionais da ESPM Porto Alegre, afirmou que as eleições norte-americanas de 2024 , previstas para esta terça-feira (5), serão “as mais importantes das últimas três décadas”. Segundo Uebel, o resultado será definido pelos eleitores indecisos . O especialista declarou que, devido a esse cenário, a campanha de Kamala Harris foi intensificada na Pensilvânia, onde ela busca conquistar "voto a voto". Para Uebel, tanto os democratas quanto os republicanos acreditam que a Pensilvânia será decisiva nos resultados eleitorais de 2024, o que justifica o esforço concentrado em obter uma vitória nos estados-chave.