Morador flagra assaltos seguidos da varanda de prédio em Santo André, no ABC paulista

Um morador de Santo André , no ABC paulista, flagrou dois assaltos em poucos segundos neste domingo (13), da varanda de um prédio. Primeiro, três criminosos pararam o carro e abordaram um veículo de luxo. Dois deles forçaram a saída do motorista, deixado na calçada.



Depois, um dos suspeitos percebeu outro automóvel mais adiante e, armado, correu até ele e roubou o celular do condutor. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o veículo roubado foi recuperado, mas os criminosos não foram identificados.