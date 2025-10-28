Motociclista é arremessado por carro após briga de trânsito no interior de SP

Um motociclista foi arremessado por carro após uma briga de trânsito em Ribeirão Preto, no interior de SP. O motorista fugiu sem prestar socorro. A vítima registrou o caso na delegacia, mas o suspeito ainda não foi identificado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!