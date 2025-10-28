Logo R7.com
Motociclista é arremessado por carro após briga de trânsito no interior de SP

Motorista fugiu sem prestar socorro; vítima registrou o caso na delegacia, mas o suspeito ainda não foi identificado

News das 19h|Do R7

Um motociclista foi arremessado por carro após uma briga de trânsito em Ribeirão Preto, no interior de SP. O motorista fugiu sem prestar socorro. A vítima registrou o caso na delegacia, mas o suspeito ainda não foi identificado.

