Motociclista escapa por pouco de ser atropelada por caminhão no PR; veja vídeo

Uma motociclista escapou por pouco de ser atropelada por um caminhão , em Arapongas, no Paraná , na sexta-feira (20). Uma câmera de segurança mostra a motociclista ao lado do caminhão, que fazia conversão à direita. O veículo de carga atinge a moto e a mulher cai perto da roda.



Por pouco, ela não foi atropelada. A motociclista só escapou porque rolou pelo asfalto. Segundo a prefeitura da cidade, ela teve apenas escoriações e não sofreu ferimentos graves.



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