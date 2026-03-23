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Motociclista escapa por pouco de ser atropelada por caminhão no PR; veja vídeo

Mulher rolou pelo asfalto para evitar ferimentos mais graves; segundo autoridades, ela teve apenas escoriações

News das 19h|Do R7

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Uma motociclista escapou por pouco de ser atropelada por um caminhão, em Arapongas, no Paraná, na sexta-feira (20). Uma câmera de segurança mostra a motociclista ao lado do caminhão, que fazia conversão à direita. O veículo de carga atinge a moto e a mulher cai perto da roda.

Por pouco, ela não foi atropelada. A motociclista só escapou porque rolou pelo asfalto. Segundo a prefeitura da cidade, ela teve apenas escoriações e não sofreu ferimentos graves.

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