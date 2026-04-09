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Motorista sofre mal súbito, atropela ciclista e morre dentro do carro

Acidente aconteceu na região metropolitana de Goiânia e foi registrado por uma câmera de segurança

News das 19h|Do R7

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Na região metropolitana de Goiânia, um ciclista foi atropelado por um carro depois que o motorista sofreu um mal súbito. Como mostram as imagens, o automóvel cruzou a rua movimentada na contramão, subiu na calçada e colidiu contra o condutor da bicicleta.

Apesar do impacto, o ciclista teve apenas um corte na perna, enquanto o motorista, que não tinha habilitação, teve a morte confirmada ainda dentro do carro.

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