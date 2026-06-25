Policial é atropelado por motociclista durante abordagem

Durante uma operação policial em Ipanema, no Rio de Janeiro, um agente foi atropelado por um suspeito ao tentar interceptá-lo. A ação fazia parte de uma investigação sobre o roubo e furto de motocicletas na área. O incidente ocorreu quando o policial desceu da moto para abordar um homem considerado suspeito.



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