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Policial é atropelado por motociclista durante abordagem

Na confusão, homem que estava na moto caiu e acabou sendo preso

News das 19h|Do R7

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Durante uma operação policial em Ipanema, no Rio de Janeiro, um agente foi atropelado por um suspeito ao tentar interceptá-lo. A ação fazia parte de uma investigação sobre o roubo e furto de motocicletas na área. O incidente ocorreu quando o policial desceu da moto para abordar um homem considerado suspeito.

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