‘Sucessão de falhas’: especialista explica o que é preciso ocorrer para que um elevador despenque

Em entrevista à RECORD NEWS na última segunda-feira (2), Gerardo Portela, especialista em gestão de riscos e segurança, afirmou que o governo estabelece diversas regras que devem ser seguidas pelas empresas e pelos condomínios, com relação à fabricação e manutenção dos elevadores . Segundo Portela, esses equipamentos são equipados com diversos sistemas contra quedas. Portanto, “para um acontecer um acidente , uma sucessão de falhas deve ocorrer”. O elevador do prédio da Justiça Federal em Belo Horizonte registrou só neste ano duas ocorrências com feridos.