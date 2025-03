Vídeo: astronautas que ficaram nove meses 'presos' no espaço retornam à Terra

Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, da Nasa (agência espacial americana), que ficaram nove meses 'presos' no espaço , finalmente voltaram para a Terra nesta terça-feira (18) à noite. Eles foram enviados à Estação Espacial Internacional para uma missão de poucos dias, mas um problema no sistema de propulsão da nave atrasou o retorno.



Ao todo, quatro astronautas permaneceram a bordo da cápsula da empresa SpaceX, de Elon Musk , durante quase um ano, em tentativas de retornar à Terra. Os tripulantes chegaram à costa da Flórida por volta das 18h58, no horário de Brasília.