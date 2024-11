Record News transmite partida decisiva do Paulistão Feminino 2024 nesta quarta (20) No clássico, que terá transmissão ao vivo a partir das 15h, o Palmeiras precisa vencer o Corinthians para levar a taça Paulistão Feminino 2024|Do R7 18/11/2024 - 17h12 (Atualizado em 18/11/2024 - 17h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucas Pereira, Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira narram a partida Edu Moraes/RECORD

Após um primeiro jogo de total domínio do alvinegro paulista, o Palmeiras sonha com seu primeiro troféu do ano, enquanto o Corinthians, campeão de tudo que disputou na temporada, vislumbra cada vez mais a “quádrupla coroa”, com o título do Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2024.

Nesta quarta (20), a bola rola às 15h, com transmissão ao vivo pela RECORD NEWS na TV aberta, e pelo canal oficial da emissora, no Youtube. A narração ficará por conta de Lucas Pereira, com análises de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira. Diretamente do campo, Julia Ballarini trará as atualizações sobre o jogo, enquanto Caique Resende conduzirá a apresentação da cobertura.

Sobre o jogo

O Corinthians abriu vantagem no primeiro jogo da final, realizado na última sexta-feira (15), ao vencer o Palmeiras por 1 a 0, no jogo disputado na Neo Química Arena. O gol foi marcado aos sete minutos do primeiro tempo por Gabi Zanotti, apelidada de “Zinedine Zanotti” pela classe em campo. Com um jogo cadenciado e domínio na posse de bola, o Timão controlou a partida, frustrando as investidas do Palmeiras, que encontrou dificuldades para superar a defesa adversária.

Agora, na partida que ocorrerá no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o Palmeiras precisa de pelo menos um gol para levar a disputa aos pênaltis. Do outro lado, o Corinthians joga por um empate para garantir seu quinto título do Paulistão Feminino, o que o tornaria o maior vencedor da competição, superando o Santos, que possui quatro títulos.

Não perca a transmissão da partida decisiva do Paulistão Feminino 2024 nesta quarta (20) na Record News.