Veja a íntegra da vitória do Corinthians sobre o São Paulo na 1ª semifinal do Paulistão Feminino

O Corinthians venceu o São Paulo por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Paulistão Feminino de 2024 , que aconteceu no Estádio do Canindé, em São Paulo . Após várias tentativas sem sucesso, Duda Sampaio marcou para o Timão aos 28 minutos do segundo tempo. Com essa vitória, o Corinthians leva vantagem para a segunda partida das semifinais que ocorrerá no próximo domingo (10), na Neo Química Arena.