Ariel Godoi marca dois e Corinthians vence Santos no Paulistão Feminino; veja os melhores momentos

Na noite desta quarta-feira (14), o Santos recebeu o Corinthians no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André, em jogo válido pela segunda rodada do Paulistão Feminino . O Timão saiu vitorioso no clássico, com um placar de 3 a 0.



As Brabas abriram o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, após jogada de Carol Nogueira, que recebeu a bola pela esquerda, entrou na área e finalizou para a defesa de Stefane. No entanto, a goleira santista soltou a bola na pequena área e Ariel Godoi aproveitou para estufar a rede.



A camisa 94 do Timão marcou pela segunda vez aos 16 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Eudimilla. A camisa 11 corintiana também deixou o seu gol na partida, aos 19 do segundo tempo, com assistência de Carol Nogueira.



Com o doblete, Ariel Godoi chegou a três gols na competição, já que também balançou as redes na goleada sobre o Red Bull Bragantino , e se tornou a artilheira isolada do Paulistão Feminino.



Com a vitória, o Timão assumiu a liderança do campeonato, com seis pontos — a mesma quantidade do rival Palmeiras — e sete gols de saldo. Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Taubaté, no dia 4 de junho. O jogo está marcado para acontecer no Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha.



Já o Santos visita a Ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara, às 17h30 do dia 6 de junho. O jogo será transmitido pela RECORD NEWS. Você também pode acompanhar a partida no R7 e no PlayPlus .