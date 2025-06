Assista à íntegra da vitória do São Paulo sobre o Corinthians pela 4ª rodada do Paulistão Feminino

São Paulo venceu o Corinthians de virada por 2 a 1 em jogo válido pela 4ª rodada do Paulistão Feminino , disputado no último domingo (22). O embate no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), foi transmitido pela RECORD NEWS .



As Brabas abriram o placar com Duda Sampaio no primeiro tempo, mas foram surpreendidas pelas Soberanas nos acréscimos, em gols marcados pela zagueira Kaká e pela atacante Vitorinha. Veja a íntegra da partida!