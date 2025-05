Assista aos gols da vitória do Palmeiras sobre o São José por 3 a 0 pelo Paulistão Feminino

O Palmeiras visitou o São José na tarde desta quinta (13) pela quarta rodada do Paulistão Feminino e venceu sem dificuldades. Taina Maranhão abriu o placar com um lindo chute de esquerda, e Eskerdinha ampliou, ainda no primeiro tempo, após falha da goleira adversária. Nos minutos finais, em rápido contra-ataque, Soll sacramentou a vitória alviverde. Confira!