Corinthians vence a Ferroviária por 1 a 0 no Paulistão Feminino; veja na íntegra
Com gol de Jhonson, as Brabas conquistaram três pontos e encostaram na equipe de Araraquara na tabela
O Corinthians venceu a Ferroviária por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (17), na Fazendinha, pela quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino. O jogo foi transmitido pela RECORD NEWS.
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