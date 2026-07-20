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Corinthians e Ferroviária | Ao vivo com imagens Paulistão F 2026 | R7 Esportes

Corinthians vence a Ferroviária por 1 a 0 no Paulistão Feminino; veja na íntegra

Com gol de Jhonson, as Brabas conquistaram três pontos e encostaram na equipe de Araraquara na tabela

Paulistão Feminino|Do R7

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Corinthians venceu a Ferroviária por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (17), na Fazendinha, pela quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino. O jogo foi transmitido pela RECORD NEWS


Com gol de Jhonson, as Brabas conquistaram três pontos e encostaram na equipe de Araraquara, que lidera o Paulistão. Nesta etapa do campeonato, o Estadual passa a contar com um novo formato de disputa. As equipes se enfrentam em turno único ao longo de sete rodadas, e as duas melhores campanhas avançam diretamente às semifinais.

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