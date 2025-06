Domingo de clássico! RECORD NEWS exibe São Paulo e Corinthians pela 4ª rodada do Paulistão Feminino Em busca de recuperação, as tricolores enfrentam as líderes do campeonato; transmissão começa às 18h30

Paulistão Feminino|Do R7 18/06/2025 - 19h01

