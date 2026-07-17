Lingard leva a filha para acompanhar o Corinthians feminino: 'As Brabas são as melhores'
Jogador do Timão prestigia time feminino com Hope, sua filha, que já virou um xodó das atletas
Craque inglês do Corinthians, Jesse Lingard esteve na noite desta sexta (17) no Parque São Jorge para acompanhar o jogo das Brabas pelo Paulistão Feminino contra a Ferroviária. O atleta levou a filha que 7 anos, que joga futebol e já virou um xodó das jogadoras.
"É ótimo ver o futebol feminino, que, em geral, está crescendo em todo o mundo, em todas as categorias [...]. Eu acho maravilhoso. As Brabas são as melhores", disse.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Mirassol feminino marca seu primeiro gol na história e empata com Bragantino pelo Paulistão
Leoas Paulistas seguem na lanterna, mas pontuaram pela primeira vez
Na volta do Paulistão Feminino, Corinthians recebe a Ferroviária com transmissão da RECORD NEWS
Partida será transmitida nesta sexta (17), a partir das 18h45
Corinthians e Santos empatam em 2 X 2 na 3ª rodada do Paulistão Feminino; veja na íntegra
Com o resultado, as Brabas ficam na vice-liderança do campeonato, enquanto as Sereias da Vila buscam a primeira vitória
Melhores momentos: Corinthians empata com o Santos e fica na vice-liderança do Paulistão Feminino
Sereias da Vila abrem o placar, levam virada das Brabas, mas conseguem o empate
Corinthians e Santos se enfrentam pela terceira rodada do Paulistão Feminino nesta quinta (21)
Partida será transmitida pela RECORD NEWS, com pré-jogo a partir das 19h
Santos e Palmeiras empatam no 0 x 0 em clássico do Paulistão Feminino 2026; veja na íntegra
Times entraram em campo nesta quinta (14), na Vila Belmiro, em jogo válido pela segunda rodada do campeonato
Corinthians vence Bragantino por 6 x 0 na 2ª rodada do Paulistão Feminino 2026; confira na íntegra
Jhonson, Ariel Godoi e Ana Vitória balançaram a rede adversária no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP)
Melhores momentos: Palestrinas empatam com as Sereias e perdem a liderança do Paulistão Feminino
Mesmo após jogadas estratégicas, nenhum dos times balançou a rede e a partida terminou em 0 a 0
Melhores momentos: Ariel faz 'dancinha da vitória' em goleada das Brabas sobre as Bragantinas
Jhonson, Ariel Godoi e Ana Vitória garantiram a vitória do Corinthians na segunda rodada do Paulistão Feminino 2026
Segunda rodada do Paulistão Feminino começa com duelo entre Mirassol e Ferroviária
Três jogos serão disputados nesta quinta (14); São Paulo e Taubaté jogam em julho
Rodada dupla do Paulistão Feminino agita a tela da RECORD NEWS nesta quinta (14)
RB Bragantino enfrenta o Corinthians, às 17h20, e na sequência, às 19h30, é a vez de Santos e Palmeiras
Ferroviária vence Santos por 2 x 1 em clássico do Paulistão F 2026; confira na íntegra
Duelo ocorreu na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em partida válida pela primeira rodada do campeonato
Melhores momentos: Gol de Micaelly garante vitória da Ferroviária na estreia do Paulistão F
Guerreiras Grenás venceram as Sereias da Vila por 2 a 1 na estreia do Paulistão F 2026
RECORD NEWS exibe Ferroviária x Santos pela primeira rodada do Paulistão F nesta quarta (6)
Confronto entre as Guerreiras Grenás e as Sereias da Vila será exibido ao vivo, a partir das 19h45