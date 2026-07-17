Lingard leva a filha para acompanhar o Corinthians feminino: 'As Brabas são as melhores'

Craque inglês do Corinthians, Jesse Lingard esteve na noite desta sexta (17) no Parque São Jorge para acompanhar o jogo das Brabas pelo Paulistão Feminino contra a Ferroviária. O atleta levou a filha que 7 anos, que joga futebol e já virou um xodó das jogadoras.



"É ótimo ver o futebol feminino, que, em geral, está crescendo em todo o mundo, em todas as categorias [...]. Eu acho maravilhoso. As Brabas são as melhores", disse.



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