Melhores momentos: Bragantino marca dois gols na reta final e vence Taubaté pelo Paulistão Feminino

Na última quarta-feira (13), Bragantino e Taubaté se enfrentaram no estádio municipal de Santana de Parnaíba, em São Paulo, pela sexta rodada do Paulistão Feminino . As Bragantinas venceram a partida por 2 a 0.



O jogo se manteve sem gols até a reta final, quando, aos 36 minutos do segundo tempo, Paulina fez o pivô e tocou a bola para Jane Tavares, que recebeu livre na área e balançou a rede adversária. Nos acréscimos da partida, foi a vez de Paulina marcar após um cruzamento milimétrico de Catalina, decretando a vitória da equipe de Bragança Paulista.



A sexta rodada do Paulistão Feminino termina nesta quinta-feira (14) com o duelo entre Palmeiras e Santos , que será transmitido com exclusividade pela RECORD NEWS a partir das 18h45.