Melhores momentos: Corinthians estreia no Paulistão Feminino com goleada sobre o Red Bull Bragantino

Em jogo válido pela primeira rodada do Paulistão Feminino , o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 4 x 0, em partida disputada no Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha.



As Brabas abriram o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com um cabeceio da atacante Jhonson após cruzamento de Robledo. A equipe alvinegra ampliou o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando a meio-campista Yaya roubou a bola e finalizou de fora da área.



O terceiro gol corinthiano também veio com outro roubo de bola seguido de finalização de fora da área, agora de Vic Albuquerque — aos 11 minutos do segundo tempo. A goleada foi decretada aos 20 minutos da etapa final, quando Ariel Godoi cabeceou uma bola cruzada por Letícia Monteiro.



O próximo compromisso alvinegro pelo Paulistão Feminino é na próxima quarta-feira (14), quando visita o Santos no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André.



Já a equipe de Bragança Paulista recebe o São Paulo no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba, às 17h da próxima quinta-feira (15). O jogo terá transmissão da RECORD NEWS. Você também pode acompanhar a partida no R7 e no PlayPlus .