Melhores momentos: Corinthians vence Palmeiras e assume liderança do Paulistão Feminino

No último domingo (3), Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela quinta rodada do Paulistão Feminino , em um duelo que valia a liderança do campeonato. A partida no Estádio Alfredo Schürig, a popular Fazendinha, foi encerrada com êxito pelas Brabas, que venceram o dérbi paulista por 1 a 0.



O único gol do jogo foi marcado por Gabi Zanotti, seu terceiro na competição. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Andressa Alves cobrou um escanteio na cabeça da camisa 10 alvinegra, que completou o lance.



Com a vitória, o Corinthians chega a 12 pontos e alcança a liderança da competição. Já o Palmeiras mantém a segunda colocação, com 10 pontos.