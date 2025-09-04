Melhores momentos: Corinthians vira o jogo e vence o Bragantino nos acréscimos
Gols das Brabas foram marcados por Leticia Monteira, Ellen Cristine e Gisela Robledo; partida terminou 3 a 2
Red Bul Bragantino e Corinthians se enfrentaram no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques nesta quinta-feira (4), em duelo válido pela oitava rodada do Paulistão Feminino. As Brabas venceram o jogo por 3 a 2, de virada.
O Corinthians abriu o placar com a meia Leticia Monteiro, aos 25 minutos. Logo depois, Bragantino empatou com o gol da lateral-esquerda Tamires Oliveira, aos 29 minutos.
As bragantinas foram com tudo e marcaram aos 47 minutos do primeiro tempo o segundo gol do time, virando o jogo graças à lateral-esquerda Ilana Mendonça.
Mas apesar do esforço das jogadoras do Bragantino, foi no segundo tempo que as Brabas marcaram outros dois gols; aos 78 minutos com a atacante Ellen Cristine, e aos 89 minutos com a atacante Gisela Robledo.
