Melhores momentos: Corinthians vira o jogo e vence o Bragantino nos acréscimos

Red Bul Bragantino e Corinthians se enfrentaram no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques nesta quinta-feira (4), em duelo válido pela oitava rodada do Paulistão Feminino . As Brabas venceram o jogo por 3 a 2, de virada.



O Corinthians abriu o placar com a meia Leticia Monteiro, aos 25 minutos. Logo depois, Bragantino empatou com o gol da lateral-esquerda Tamires Oliveira, aos 29 minutos.



As bragantinas foram com tudo e marcaram aos 47 minutos do primeiro tempo o segundo gol do time, virando o jogo graças à lateral-esquerda Ilana Mendonça.



Mas apesar do esforço das jogadoras do Bragantino, foi no segundo tempo que as Brabas marcaram outros dois gols; aos 78 minutos com a atacante Ellen Cristine, e aos 89 minutos com a atacante Gisela Robledo.