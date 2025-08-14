Melhores momentos: Karla Alves faz gol de falta e garante vitória do São Paulo sobre Realidade Jovem

São Paulo e Realidade Jovem se enfrentaram nesta quarta-feira (13), em duelo válido pela sexta rodada do Paulistão Feminino . A partida, disputada no CT de Cotia, terminou com a vitória tricolor por 1 a 0.



O único gol do jogo foi marcado aos 7 minutos do segundo tempo, quando Karla Alves cobrou uma falta da intermediária direto no gol e contou com uma falha da goleira adversária, que escorregou e perdeu o tempo da bola.



A sexta rodada do Paulistão Feminino termina nesta quinta-feira (14), com o duelo entre Palmeiras e Santos , que será transmitido com exclusividade pela RECORD NEWS a partir das 18h45.