Melhores momentos: marcado pelo jogo morno, Ferroviária e Santos empatam

Em último jogo válido pela terceira rodada do Paulistão Feminino , Ferroviária e Santos terminaram em 1 a 1 no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (5). A partida foi transmitida pela RECORD NEWS, mas também foi possível acompanhar pelo R7 e no PlayPlus .



Aos 24 minutos do primeiro tempo, as Sereias da Vila abriram o placar com direito a "lei do ex", com um gol de falta feito por Rafa Andrade — que já atuou no Ferroviária. Nos minutos finais da última etapa, as Guerreiras Grená conseguiram empatar o jogo com gol de Micaelly, que recebeu um passe longo de Mariana Santos e se infiltrou na área.



Com o impasse no placar, Ferroviária, São Paulo e Santos seguem empatados em pontos na tabela, com o time de Araraquara em terceiro, Tricolor Paulista em quarto e com o Peixe em quinto, por conta de diferença de saldo de gols.



O próximo compromisso das guerreiras pelo Paulistão Feminino é no sábado (21), quando irá visitar o Realidade Jovem. Já as Sereias da Vila jogam contra o Taubaté no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, em 9 de julho.