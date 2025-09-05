Logo R7.com
Melhores Momentos: Palmeiras atropela Realidade Jovem por 7 a 0 no Paulistão Feminino

Com vitória Palestrinas assumem a vice-liderança do campeonato, ficando atrás apenas do Corinthians

Paulistão Feminino

O Palmeiras atropelou o Realidade Jovem por 7 a 0 nesta quinta-feira (4), pela oitava rodada do Paulistão Feminino. A partida ocorrida na Arena Barueri, na Grande São Paulo, contou com os gols de Lais Estevam, Ingryd Lima, Laís Melo, Joselyn Espinales, Diany, Yoreli Rincón e Greicy Landazury. Assista!

Com a goleada, as Palestrinas assumem a vice-liderança do Campeonato Paulista com 16 pontos, atrás apenas do Corinthians, com 21 pontos. No próximo jogo, a equipe vai até Araraquara enfrentar o Ferroviária, na Fonte Luminosa, no dia 22 de setembro.

