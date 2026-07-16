Na volta do Paulistão Feminino, Corinthians recebe a Ferroviária com transmissão da RECORD NEWS
Partida será transmitida nesta sexta (17), a partir das 18h45
As Brabas do Corinthians recebem as Guerreiras Grenás da Ferroviária, líderes do Paulistão Feminino, na retomada da competição. E a RECORD NEWS exibe todos os detalhes desse jogão, nesta sexta (17), a partir das 18h45. Não perca!
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