Na volta do Paulistão Feminino, Corinthians recebe a Ferroviária com transmissão da RECORD NEWS

As Brabas do Corinthians recebem as Guerreiras Grenás da Ferroviária, líderes do Paulistão Feminino, na retomada da competição. E a RECORD NEWS exibe todos os detalhes desse jogão, nesta sexta (17), a partir das 18h45. Não perca!



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