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Corinthians e Ferroviária | Ao vivo com imagens Paulistão F 2026 | R7 Esportes

Na volta do Paulistão Feminino, Corinthians recebe a Ferroviária com transmissão da RECORD NEWS

Partida será transmitida nesta sexta (17), a partir das 18h45

Paulistão Feminino|Do R7

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As Brabas do Corinthians recebem as Guerreiras Grenás da Ferroviária, líderes do Paulistão Feminino, na retomada da competição. E a RECORD NEWS exibe todos os detalhes desse jogão, nesta sexta (17), a partir das 18h45. Não perca!

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