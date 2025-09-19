Paulistão Feminino: RECORD NEWS transmite duelo entre Corinthians e Santos neste sábado (20)

Neste sábado (20), a RECORD NEWS exibe o clássico alvinegro entre Corinthians e Santos , pela nona rodada do Paulistão Feminino , com exclusividade em TV aberta. A transmissão começa às 10h30, com narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Beatriz Consolin. Acompanhe!



