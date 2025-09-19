Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Corinthians x Santos | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

Paulistão Feminino: RECORD NEWS transmite duelo entre Corinthians e Santos neste sábado (20)

As Brabas vêm de sequência de vitórias e querem se manter na liderança, mas as Sereias da Vila brigam para entrar na zona de classificação

Paulistão Feminino|Do R7

  • Google News

Neste sábado (20), a RECORD NEWS exibe o clássico alvinegro entre Corinthians e Santos, pela nona rodada do Paulistão Feminino, com exclusividade em TV aberta. A transmissão começa às 10h30, com narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Beatriz Consolin. Acompanhe!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • santos
  • corinthians
  • futebol-feminino
  • paulistao-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.