Paulistão Feminino: RECORD NEWS transmite duelo entre Corinthians e Santos neste sábado (20)
As Brabas vêm de sequência de vitórias e querem se manter na liderança, mas as Sereias da Vila brigam para entrar na zona de classificação
Neste sábado (20), a RECORD NEWS exibe o clássico alvinegro entre Corinthians e Santos, pela nona rodada do Paulistão Feminino, com exclusividade em TV aberta. A transmissão começa às 10h30, com narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Beatriz Consolin. Acompanhe!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça.
