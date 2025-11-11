Logo R7.com
Ferroviária x Corinthians | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

RECORD NEWS transmite duelo entre Ferroviária e Corinthians, pela 13ª rodada do Paulistão Feminino

Partida acontece nesta quinta-feira (13); bola rola a partir das 18h, mas transmissão começa um pouco mais cedo, às 17h45

Paulistão Feminino|Do R7

Nesta quinta-feira (13), a RECORD NEWS transmite, com exclusividade em TV aberta, o duelo entre Ferroviária e Corinthians pela 13ª rodada do Paulistão Feminino. A transmissão começa às 17h45 e a bola rola a partir das 18h.

