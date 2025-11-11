RECORD NEWS transmite duelo entre Ferroviária e Corinthians, pela 13ª rodada do Paulistão Feminino

Nesta quinta-feira (13), a RECORD NEWS transmite, com exclusividade em TV aberta, o duelo entre Ferroviária e Corinthians pela 13ª rodada do Paulistão Feminino. A transmissão começa às 17h45 e a bola rola a partir das 18h.



