Veja a íntegra da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na 1ª final do Paulistão Feminino

Texto com hiperlinks: O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida da final do Paulistão Feminino 2024 , que aconteceu na Neo Química Arena , em São Paulo, nesta sexta-feira (15). A meia Gabi Zanotti marcou o único gol aos 7 minutos do primeiro tempo. Com essa vitória, as Brabas levam vantagem para a segunda partida das finais, que ocorrerá na próxima quarta-feira (20), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.