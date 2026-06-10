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Abobrinhas coloridas reforçam torcida pelo Brasil na Copa

Legumes verdes e amarelos mantêm características genéticas e viram atrações para torcedores

Record News Rural|Do R7

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Um produtor do interior de São Paulo encontrou uma maneira criativa de unir torcida e negócios.

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