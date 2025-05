Agro fashion: sessão de beleza para cavalos ganha espaço no interior paulista

Tatuagens de glitter, esmaltes e até body splash com brilho são alguns dos produtos disponíveis para cavalos vaidosos no interior de São Paulo. A tendência ganhou destaque nas redes sociais após um vídeo mostrando a sessão de embelezamento do animal da empresária Luma de Mello Burini alcançar 1 milhão de visualizações.



Luma e a sócia, Ana Luísa Alves Barros, uniram o amor pela montaria aos negócios e, em 2023, abriram uma loja especializada em estética equina no interior paulista. Segundo elas, a inspiração veio da internet, após assistirem a vídeos de uma criadora americana.



“A gente começou com uma inovação no mercado aqui do Brasil e foi muito rápido a demanda que começamos a ter com esse produto. A gente ficou muito feliz e tentamos dar conta dessa demanda dia a dia. Acaba sendo uma atividade mesmo para as crianças fazerem esse desenho. Então, é bem bacana”, conta Ana.



Além da função estética, os produtos têm ativos benéficos para os cavalos . O esmalte, por exemplo, também age como hidratante, enquanto o spray perfumado ajuda a afastar moscas. As sócias planejam expandir a linha com shampoo, condicionador e óleo cicatrizante para cuidados com a pele dos mamíferos.