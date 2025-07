Agronegócio paulista tem superávit de US$ 10,45 bilhões no semestre, mesmo com queda nas exportações

Apesar da retração de 9,8% nas exportações, o agronegócio paulista encerrou o primeiro semestre de 2025 com superávit de US$ 10,45 bilhões (R$ 57,781 bilhões, na cotação atual). A principal explicação para a queda nas vendas foi o recuo do açúcar, impactado pela alta na produção asiática.



Em números gerais, no acumulado do primeiro semestre de 2025, São Paulo exportou US$ 13,36 bilhões (R$ 74,2 bilhões, na cotação atual). As importações, por outro lado, cresceram 4,7% e somaram US$ 2,91 bilhões (R$ 16,104 bilhões, na cotação atual) no mesmo período.



O complexo sucroalcooleiro manteve a liderança entre os produtos exportados, seguido por carnes, soja, produtos florestais e sucos. O café ficou em sexto lugar, com 7,3% de participação nas vendas externas.